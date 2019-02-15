Внешфинбанк, лицензия №3173
Внешфинбанк
Курсы обмена
|Название
|Сумма
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|Доллар США
|от 1
|66,35
|66,90
|15.02.2019 13:34
|Евро
|от 1
|75,00
|75,45
|15.02.2019 13:34
|
Китайский юань
за 10 ед. валюты
|от 1
|95,50
|101,00
|15.02.2019 13:34
|Фунт стерлингов Соединенного королевства
|от 1
|85,00
|86,50
|15.02.2019 13:34
|Швейцарский франк
|от 1
|65,90
|67,20
|15.02.2019 13:34
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.
Услуги и комиссии
Нет комиссий
Контактная информация
Показать телефон +7 861 219-55-10
Краснодар, Центральный микрорайон, улица Коммунаров/Гимназическая дом № 61/42
Режим работы
пн:
09:00—19:00
вт:
09:00—19:00
ср:
09:00—19:00
чт:
09:00—19:00
пт:
09:00—19:00
сб:
10:00—17:00
вс:
выходной
46 373