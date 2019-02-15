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Внешфинбанк, лицензия №3173

Внешфинбанк

Курсы обмена

Название Сумма Покупка Продажа Время обновления
Доллар США от 1 66,35 66,90 15.02.2019 13:34
Евро от 1 75,00 75,45 15.02.2019 13:34
Китайский юань
за 10 ед. валюты
от 1 95,50 101,00 15.02.2019 13:34
Фунт стерлингов Соединенного королевства от 1 85,00 86,50 15.02.2019 13:34
Швейцарский франк от 1 65,90 67,20 15.02.2019 13:34
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.

Услуги и комиссии

Нет комиссий

Контактная информация

Показать телефон +7 861 219-55-10
Краснодар, Центральный микрорайон, улица Коммунаров/Гимназическая дом № 61/42

Режим работы

пн:
09:00—19:00
вт:
09:00—19:00
ср:
09:00—19:00
чт:
09:00—19:00
пт:
09:00—19:00
сб:
10:00—17:00
вс:
выходной
46 373