Курсы обмена

Название Сумма Покупка Продажа Время обновления Доллар США от 1 66,35 66,90 15.02.2019 13:34 Евро от 1 75,00 75,45 15.02.2019 13:34 Китайский юань за 10 ед. валюты от 1 95,50 101,00 15.02.2019 13:34 Фунт стерлингов Соединенного королевства от 1 85,00 86,50 15.02.2019 13:34 Швейцарский франк от 1 65,90 67,20 15.02.2019 13:34

Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.