Курсы обмена

Название Сумма Покупка Продажа Время обновления Доллар США от 1 66,20 66,69 15.02.2019 13:07 Евро от 1 74,90 75,39 15.02.2019 13:07 Польский злотый от 1 17,30 17,59 15.02.2019 13:07 Фунт стерлингов Соединенного королевства от 1 84,00 86,99 15.02.2019 13:07

Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.