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Финам Банк, лицензия №2799

Банк Финам - ККО в г. Калининград

Курсы обмена

Название Сумма Покупка Продажа Время обновления
Доллар США от 1 66,20 66,69 15.02.2019 13:07
Евро от 1 74,90 75,39 15.02.2019 13:07
Польский злотый от 1 17,30 17,59 15.02.2019 13:07
Фунт стерлингов Соединенного королевства от 1 84,00 86,99 15.02.2019 13:07
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.

Услуги и комиссии

Нет комиссий

Контактная информация

Показать телефон +7 906 216-65-23
Калининград, Театральная улица, 33

Режим работы

пн — пт:
09:00—19:30
сб:
10:00—17:00
вс:
выходной
129 673