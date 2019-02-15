Финам Банк, лицензия №2799
Банк Финам - ККО в г. Калининград
Курсы обмена
|Название
|Сумма
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|Доллар США
|от 1
|66,20
|66,69
|15.02.2019 13:07
|Евро
|от 1
|74,90
|75,39
|15.02.2019 13:07
|Польский злотый
|от 1
|17,30
|17,59
|15.02.2019 13:07
|Фунт стерлингов Соединенного королевства
|от 1
|84,00
|86,99
|15.02.2019 13:07
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.
Услуги и комиссии
Нет комиссий
Контактная информация
Показать телефон +7 906 216-65-23
Калининград, Театральная улица, 33
Режим работы
пн — пт:
09:00—19:30
сб:
10:00—17:00
вс:
выходной
129 673