Финам Банк, лицензия №2799
Финам Банк - Кредитно-кассовый офис в г. Пенза
Курсы обмена
|Название
|Сумма
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|Доллар США
|от 1
|66,49
|67,89
|15.02.2019 11:53
|Евро
|от 1
|75,10
|75,82
|15.02.2019 11:53
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.
Услуги и комиссии
Нет комиссий
Контактная информация
Показать телефон +7 925 758 3515 *1945 (доб.3757)
440026, г. Пенза, ул. Гладкова, д.3
Режим работы
пн — пт:
10:00—19:00
15:00—16:00
сб, вс:
выходной
8 086