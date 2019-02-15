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Финам Банк, лицензия №2799

Финам Банк - Кредитно-кассовый офис в г. Пенза

Курсы обмена

Название Сумма Покупка Продажа Время обновления
Доллар США от 1 66,49 67,89 15.02.2019 11:53
Евро от 1 75,10 75,82 15.02.2019 11:53
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.

Услуги и комиссии

Нет комиссий

Контактная информация

Показать телефон +7 925 758 3515 *1945 (доб.3757)
440026, г. Пенза, ул. Гладкова, д.3

Режим работы

пн — пт:
10:00—19:00
15:00—16:00
сб, вс:
выходной
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