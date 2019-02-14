Финам Банк, лицензия №2799
Финам Банк - Кредитно-кассовый офис в г. Ульяновск
Курсы обмена
|Название
|Сумма
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|Доллар США
|от 1
|66,60
|67,20
|14.02.2019 15:43
|Евро
|от 1
|75,35
|75,70
|14.02.2019 15:43
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.
Услуги и комиссии
Нет комиссий
Контактная информация
Показать телефон +7 8422 26-00-00
Ульяновск, улица Федерации, 59
Первая линия. Отдельный вход. Крыльцо Финам.
Режим работы
пн — пт:
08:30—17:30
12:00—13:00
сб, вс:
выходной
9 403