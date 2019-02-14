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Финам Банк, лицензия №2799

Финам Банк - Кредитно-кассовый офис в г. Ульяновск

Курсы обмена

Название Сумма Покупка Продажа Время обновления
Доллар США от 1 66,60 67,20 14.02.2019 15:43
Евро от 1 75,35 75,70 14.02.2019 15:43
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.

Услуги и комиссии

Нет комиссий

Контактная информация

Показать телефон +7 8422 26-00-00
Ульяновск, улица Федерации, 59
Первая линия. Отдельный вход. Крыльцо Финам.

Режим работы

пн — пт:
08:30—17:30
12:00—13:00
сб, вс:
выходной
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