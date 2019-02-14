Курсы обмена

Название Сумма Покупка Продажа Время обновления Доллар США от 1 66,60 67,20 14.02.2019 15:43 Евро от 1 75,35 75,70 14.02.2019 15:43

Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.