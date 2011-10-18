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Ланта-Банк, лицензия №1920

Ланта-Банк - Санкт-Петербургский филиал

Курсы обмена

Актуальных курсов нет

Услуги и комиссии

Нет комиссий

Контактная информация

Показать телефон +7 812 456-08-15, +7 812 456-08-20
Санкт-Петербург, площадь Карла Фаберже, 8Б
Ювелирный центр «Русские самоцветы»
Ладожская, Новочеркасская, Проспект Большевиков

Режим работы

пн — пт:
09:00—19:45
сб, вс:
выходной
72 417