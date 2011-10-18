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Ланта-Банк - Санкт-Петербургский филиал
Ланта-Банк
, лицензия №1920
Ланта-Банк - Санкт-Петербургский филиал
Курсы обмена
Актуальных курсов нет
Услуги и комиссии
Нет комиссий
Контактная информация
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+7 812 456-08-15, +7 812 456-08-20
Санкт-Петербург, площадь Карла Фаберже, 8Б
Ювелирный центр «Русские самоцветы»
Ладожская, Новочеркасская, Проспект Большевиков
Режим работы
пн — пт:
09:00—19:45
сб, вс:
выходной
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