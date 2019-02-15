Фора-Банк, лицензия №1885
Фора-Банк
Курсы обмена
|Название
|Сумма
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|Доллар США
|от 1
|66,40
|67,00
|15.02.2019 11:20
|Евро
|от 1
|75,00
|75,60
|15.02.2019 11:20
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.
Услуги и комиссии
Нет комиссий
Контактная информация
Показать телефон +7 8342 333-960, +7 8342 333-965
Республика Мордовия, Саранск, Советская улица, 55А
Режим работы
10:00—22:00
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