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Фора-Банк, лицензия №1885

Фора-Банк

Курсы обмена

Название Сумма Покупка Продажа Время обновления
Доллар США от 1 66,40 67,00 15.02.2019 11:20
Евро от 1 75,00 75,60 15.02.2019 11:20
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.

Услуги и комиссии

Нет комиссий

Контактная информация

Показать телефон +7 8342 333-960, +7 8342 333-965
Республика Мордовия, Саранск, Советская улица, 55А

Режим работы

10:00—22:00
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