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Таврический, лицензия №2304

Таврический - Допофис "Московский"

Курсы обмена

Название Сумма Покупка Продажа Время обновления
Доллар США от 1 66,30 66,90 15.02.2019 13:09
от 10 000 66,35 66,85
Евро от 1 74,85 75,50 15.02.2019 13:09
от 10 000 74,90 75,45
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.

Услуги и комиссии

Нет комиссий

Контактная информация

Показать телефон +7 812 458-58-70
Санкт-Петербург, Московский проспект, 130
Московские ворота, Электросила, Фрунзенская

Режим работы

пн — пт:
09:00—20:00
сб, вс:
выходной
10 626