Таврический, лицензия №2304
Московские ворота, Электросила, Фрунзенская
Таврический - Допофис "Московский"
Курсы обмена
|Название
|Сумма
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|Доллар США
|от 1
|66,30
|66,90
|15.02.2019 13:09
|от 10 000
|66,35
|66,85
|Евро
|от 1
|74,85
|75,50
|15.02.2019 13:09
|от 10 000
|74,90
|75,45
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.
Услуги и комиссии
Нет комиссий
Контактная информация
Показать телефон +7 812 458-58-70
Санкт-Петербург, Московский проспект, 130
Режим работы
пн — пт:
09:00—20:00
сб, вс:
выходной
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