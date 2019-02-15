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Таврический, лицензия №2304

Таврический - Операционная касса "Озерки"

Курсы обмена

Название Сумма Покупка Продажа Время обновления
Доллар США от 1 66,30 66,90 15.02.2019 13:09
от 10 000 66,35 66,85
Евро от 1 74,85 75,50 15.02.2019 13:09
от 10 000 74,90 75,45
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.

Услуги и комиссии

Нет комиссий

Контактная информация

Показать телефон +7 812 329-44-05
Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, 1
Операционная касса в здании станции метро "Озерки"
Озерки, Проспект Просвещения, Удельная

Режим работы

пн — пт:
10:45—19:00
сб, вс:
выходной
10 990