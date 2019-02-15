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Чувашкредитпромбанк, лицензия №1280

ОКВКУ «На Фрунзенской» АКБ "Чувашкредитпромбанк" ПАО в г. Москва

Курсы обмена

Название Сумма Покупка Продажа Время обновления
Доллар США от 1 66,50 66,84 15.02.2019 12:25
Евро от 1 75,05 75,47 15.02.2019 12:25
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.

Услуги и комиссии

Нет комиссий

Контактная информация

Показать телефон +7 495 612-47-17, +7 495 122-00-47, +7 495 122-00-52
Москва, 2-я Фрунзенская улица, 12
Фрунзенская, Спортивная, станция Лужники

Режим работы

пн — пт:
10:00—18:00
12:30—13:30
сб, вс:
выходной

Дополнительная информация

Уважаемые клиенты, операции по обмену проводятся по предъявлению паспорта. Дополнительных комиссий нет. Режим работы с 10-00 до 18-00, суббота и воскресенье выходные дни, перерыв на обед с 12-30 до 13-30.

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