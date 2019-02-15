Чувашкредитпромбанк, лицензия №1280
Фрунзенская, Спортивная, станция Лужники
ОКВКУ «На Фрунзенской» АКБ "Чувашкредитпромбанк" ПАО в г. Москва
Курсы обмена
|Название
|Сумма
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|Доллар США
|от 1
|66,50
|66,84
|15.02.2019 12:25
|Евро
|от 1
|75,05
|75,47
|15.02.2019 12:25
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.
Услуги и комиссии
Нет комиссий
Контактная информация
Показать телефон +7 495 612-47-17, +7 495 122-00-47, +7 495 122-00-52
Москва, 2-я Фрунзенская улица, 12
Режим работы
пн — пт:
10:00—18:00
12:30—13:30
сб, вс:
выходной
Дополнительная информация
Уважаемые клиенты, операции по обмену проводятся по предъявлению паспорта. Дополнительных комиссий нет. Режим работы с 10-00 до 18-00, суббота и воскресенье выходные дни, перерыв на обед с 12-30 до 13-30.
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