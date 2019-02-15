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Заубер Банк, лицензия №1614

Заубер Банк - ОКВКУ №6 «Красные ворота»

Курсы обмена

Название Сумма Покупка Продажа Время обновления
Доллар США от 1 66,36 66,84 15.02.2019 13:27
от 500 66,36 66,84
Евро от 1 75,11 75,69 15.02.2019 13:27
от 500 75,11 75,69
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.

Услуги и комиссии

Нет комиссий

Контактная информация

Показать телефон +7 495 647-06-06, +7 495 640-07-02, +7 429 640-07-04
Москва, Садовая-Черногрязская улица, 11/2
Красные Ворота, Курская, Комсомольская

Режим работы

09:30—20:30
128 494