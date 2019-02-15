Ак Барс, лицензия №2590
Ак Барс - Краснодарский филиал
Курсы обмена
|Название
|Сумма
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|Доллар США
|от 1
|66,13
|67,00
|15.02.2019 13:25
|Евро
|от 1
|74,65
|75,52
|15.02.2019 13:25
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.
Услуги и комиссии
- Обмен ветхих купюр
О комиссиях нет информации
Контактная информация
Показать телефон 8 800 2005-303
ул. им. Митрофана Седина д. 176
Режим работы
пн — пт:
09:00—19:00
сб:
09:00—16:00
вс:
выходной
8 866