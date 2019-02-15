Ак Барс, лицензия №2590
Петроградская, Чкаловская, Горьковская
Ак Барс - ДО "Петроградский"
Курсы обмена
|Название
|Сумма
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|Доллар США
|от 1
|66,13
|67,00
|15.02.2019 13:10
|Евро
|от 1
|74,65
|75,52
|15.02.2019 13:10
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.
Услуги и комиссии
- Обмен ветхих купюр
О комиссиях нет информации
Контактная информация
Показать телефон 8 800 2005-303
г. Санкт-Петербург, Малый проспект П.С., д. 70/18, лит. А, помещение 9Н
Режим работы
пн, вт, ср, чт:
09:00—17:30
14:00—14:45
пт:
09:00—16:15
14:00—14:45
сб, вс:
выходной
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