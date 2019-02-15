Ак Барс, лицензия №2590
Ак Барс - ОО "Барнаульский №1"
Курсы обмена
|Название
|Сумма
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|Доллар США
|от 1
|66,16
|67,04
|15.02.2019 15:47
|Евро
|от 1
|74,69
|75,55
|15.02.2019 15:47
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.
Услуги и комиссии
- Обмен ветхих купюр
О комиссиях нет информации
Контактная информация
Показать телефон 8 800 2005-303
Алтайский край, Барнаул, Красноармейский проспект, 75Б
Режим работы
пн — пт:
08:30—19:00
сб, вс:
выходной
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