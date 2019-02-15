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Ак Барс, лицензия №2590

Ак Барс - ОО "Барнаульский №1"

Курсы обмена

Название Сумма Покупка Продажа Время обновления
Доллар США от 1 66,16 67,04 15.02.2019 15:47
Евро от 1 74,69 75,55 15.02.2019 15:47
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.

Услуги и комиссии

  • Обмен ветхих купюр
О комиссиях нет информации

Контактная информация

Показать телефон 8 800 2005-303
Алтайский край, Барнаул, Красноармейский проспект, 75Б

Режим работы

пн — пт:
08:30—19:00
сб, вс:
выходной
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