Курсы обмена

Название Сумма Покупка Продажа Время обновления Доллар США от 1 66,16 67,04 15.02.2019 15:47 Евро от 1 74,69 75,55 15.02.2019 15:47

Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.