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Ассоциация, лицензия №732

Ассоциация - Центральный офис

Курсы обмена

Название Сумма Покупка Продажа Время обновления
Доллар США от 1 66,00 67,40 15.02.2019 08:14
Евро от 1 74,60 76,00 15.02.2019 08:14
Фунт стерлингов Соединенного королевства от 1 80,00 90,00 15.02.2019 08:14
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.

Услуги и комиссии

Нет комиссий

Контактная информация

Показать телефон +7 831 421-92-00 доб. 1631,1633
Нижний Новгород, ул. М. Горького 61
Горьковская

Режим работы

пн, вт, ср, чт:
09:00—17:00
пт:
09:00—16:00
сб, вс:
выходной
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