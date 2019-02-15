Ассоциация, лицензия №732
Горьковская
Ассоциация - Центральный офис
Курсы обмена
|Название
|Сумма
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|Доллар США
|от 1
|66,00
|67,40
|15.02.2019 08:14
|Евро
|от 1
|74,60
|76,00
|15.02.2019 08:14
|Фунт стерлингов Соединенного королевства
|от 1
|80,00
|90,00
|15.02.2019 08:14
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.
Услуги и комиссии
Нет комиссий
Контактная информация
Показать телефон +7 831 421-92-00 доб. 1631,1633
Нижний Новгород, ул. М. Горького 61
Режим работы
пн, вт, ср, чт:
09:00—17:00
пт:
09:00—16:00
сб, вс:
выходной
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