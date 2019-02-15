Курсы обмена

Название Сумма Покупка Продажа Время обновления Доллар США от 1 66,00 67,40 15.02.2019 08:14 Евро от 1 74,60 76,00 15.02.2019 08:14 Фунт стерлингов Соединенного королевства от 1 80,00 90,00 15.02.2019 08:14

Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.