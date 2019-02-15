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Финам Банк, лицензия №2799

Финам Банк - АО "Банк ФИНАМ" в г. Пермь

Курсы обмена

Название Сумма Покупка Продажа Время обновления
Доллар США от 1 65,09 67,77 15.02.2019 13:04
Евро от 1 73,51 76,42 15.02.2019 13:04
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.

Услуги и комиссии

Нет комиссий

Контактная информация

Показать телефон +7 342 237-72-62, +7 342 205-54-35
Пермь, улица Луначарского, 51А

Режим работы

10:00—19:00
14:00—15:00
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