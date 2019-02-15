Курсы обмена

Название Сумма Покупка Продажа Время обновления Доллар США от 1 65,09 67,77 15.02.2019 13:04 Евро от 1 73,51 76,42 15.02.2019 13:04

Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.