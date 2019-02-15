Финам Банк, лицензия №2799
Финам Банк - АО "Банк ФИНАМ" в г. Пермь
Курсы обмена
|Название
|Сумма
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|Доллар США
|от 1
|65,09
|67,77
|15.02.2019 13:04
|Евро
|от 1
|73,51
|76,42
|15.02.2019 13:04
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.
Услуги и комиссии
Нет комиссий
Контактная информация
Показать телефон +7 342 237-72-62, +7 342 205-54-35
Пермь, улица Луначарского, 51А
Режим работы
10:00—19:00
14:00—15:00
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