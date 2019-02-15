Банк Казани, лицензия №708
Суконная Слобода, Площадь Габдуллы Тукая, Аметьево
"Банк Казани" - ДО "Сибирский тракт", Сибирский тракт, 7/6
Курсы обмена
|Название
|Сумма
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|Доллар США
|от 1
|66,43
|66,85
|15.02.2019 13:12
|Евро
|от 1
|74,93
|75,35
|15.02.2019 13:12
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.
Услуги и комиссии
О комиссиях нет информации
Контактная информация
Показать телефон 8 800 7751-877
Республика Татарстан, Казань, Сибирский тракт, 7/6
Режим работы
пн — пт:
09:00—17:00
сб, вс:
выходной
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