Курсы обмена

Название Сумма Покупка Продажа Время обновления Доллар США от 1 66,43 66,85 15.02.2019 13:12 Евро от 1 74,93 75,35 15.02.2019 13:12

Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.