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Финам Банк, лицензия №2799

Финам Банк - ККО АО "Банк ФИНАМ" в г. Ростов-на-Дону

Курсы обмена

Название Сумма Покупка Продажа Время обновления
Доллар США от 1 66,50 66,80 15.02.2019 12:48
Евро от 1 73,00 77,00 15.02.2019 12:48
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.

Услуги и комиссии

Нет комиссий

Контактная информация

Показать телефон +7 863 280-00-85
Ростов-на-Дону, проспект Соколова, 21/19

Режим работы

пн — пт:
10:00—19:00
14:00—15:00
сб, вс:
выходной
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