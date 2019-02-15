Финам Банк, лицензия №2799
Финам Банк - ККО АО "Банк ФИНАМ" в г. Ростов-на-Дону
Курсы обмена
|Название
|Сумма
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|Доллар США
|от 1
|66,50
|66,80
|15.02.2019 12:48
|Евро
|от 1
|73,00
|77,00
|15.02.2019 12:48
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.
Услуги и комиссии
Нет комиссий
Контактная информация
Показать телефон +7 863 280-00-85
Ростов-на-Дону, проспект Соколова, 21/19
Режим работы
пн — пт:
10:00—19:00
14:00—15:00
сб, вс:
выходной
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