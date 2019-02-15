Финам Банк, лицензия №2799
Финам Банк - ККО в г. Ижевск
Курсы обмена
|Название
|Сумма
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|Доллар США
|от 1
|66,50
|68,00
|15.02.2019 12:40
|Евро
|от 1
|74,90
|77,00
|15.02.2019 12:40
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.
Услуги и комиссии
- Обмен ветхих купюр
О комиссиях нет информации
Контактная информация
Показать телефон +7 3412 908-500
Удмуртская Республика, Ижевск, улица Карла Маркса, 177
Режим работы
10:00—18:30
13:00—14:00
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