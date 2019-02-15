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Финам Банк, лицензия №2799

Финам Банк - ККО в г. Ижевск

Курсы обмена

Название Сумма Покупка Продажа Время обновления
Доллар США от 1 66,50 68,00 15.02.2019 12:40
Евро от 1 74,90 77,00 15.02.2019 12:40
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.

Услуги и комиссии

  • Обмен ветхих купюр
О комиссиях нет информации

Контактная информация

Показать телефон +7 3412 908-500
Удмуртская Республика, Ижевск, улица Карла Маркса, 177

Режим работы

10:00—18:30
13:00—14:00
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