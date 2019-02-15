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Ростфинанс, лицензия №481

ДО "Центральный"

Курсы обмена

Название Сумма Покупка Продажа Время обновления
Доллар США от 1 66,37 66,87 15.02.2019 10:43
Евро от 1 74,97 75,47 15.02.2019 10:43
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.

Услуги и комиссии

Нет комиссий

Контактная информация

Показать телефон 8 800 7777-001
Ростов-на-Дону, Красноармейская улица, 170

Режим работы

пн, вт, ср, чт:
09:30—17:00
пт:
09:30—16:00
сб, вс:
выходной
17 561