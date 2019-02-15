Ростфинанс, лицензия №481
ДО "Центральный"
Курсы обмена
|Название
|Сумма
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|Доллар США
|от 1
|66,37
|66,87
|15.02.2019 10:43
|Евро
|от 1
|74,97
|75,47
|15.02.2019 10:43
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.
Услуги и комиссии
Нет комиссий
Контактная информация
Показать телефон 8 800 7777-001
Ростов-на-Дону, Красноармейская улица, 170
Режим работы
пн, вт, ср, чт:
09:30—17:00
пт:
09:30—16:00
сб, вс:
выходной
17 561