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Ростфинанс, лицензия №481

Дополнительный офис "Приморский"

Курсы обмена

Название Сумма Покупка Продажа Время обновления
Доллар США от 1 66,37 67,87 15.02.2019 10:47
Евро от 1 74,97 75,47 15.02.2019 10:47
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.

Услуги и комиссии

Нет комиссий

Контактная информация

Показать телефон 8 800 7777-001
197227, Российская Федерация, Санкт-Петербург г, Комендантский пр, д. 11, литер А, пом.47Н
Комендантский проспект, Старая Деревня, Пионерская

Режим работы

пн — пт:
10:00—18:00
сб, вс:
выходной
33 362