Ростфинанс, лицензия №481
Комендантский проспект, Старая Деревня, Пионерская
Дополнительный офис "Приморский"
Курсы обмена
|Название
|Сумма
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|Доллар США
|от 1
|66,37
|67,87
|15.02.2019 10:47
|Евро
|от 1
|74,97
|75,47
|15.02.2019 10:47
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.
Услуги и комиссии
Нет комиссий
Контактная информация
Показать телефон 8 800 7777-001
197227, Российская Федерация, Санкт-Петербург г, Комендантский пр, д. 11, литер А, пом.47Н
Режим работы
пн — пт:
10:00—18:00
сб, вс:
выходной
33 362