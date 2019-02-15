Индустриальный Сберегательный Банк, лицензия №3175
Василеостровская, Спортивная, Адмиралтейская
Санкт-Петербургский филиал АО КБ «ИС Банк"
Курсы обмена
|Название
|Сумма
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|Доллар США
|от 1
|66,55
|67,05
|15.02.2019 13:13
|Евро
|от 1
|75,10
|75,80
|15.02.2019 13:13
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.
Услуги и комиссии
Нет комиссий
Контактная информация
Показать телефон +7 812 600-24-03
Санкт-Петербург, Большой проспект Васильевского острова, 18
5 мин. пешком от ст. м. "Василеостровская", в здании "ТЦ "Андреевский". Вход с 6 линии ВО (угол Бугского пер.)
Режим работы
пн — пт:
10:00—19:00
сб, вс:
выходной
Дополнительная информация
Пункт обмена СКВ находится в Отделении Банка, расположенном в здании Андреевского торгового двора со стороны пересечения 6-ой линии ВО и Бугского переулка. Операции по обмену производятся по предъявлению клиентом документа, удостоверяющего личность. Отдельная кабина. Комиссий нет. Публикуемые курсы действуют при обмене более 1 000 долларов США/Евро, не являются публичной офертой и могут изменяться в течении дня.
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