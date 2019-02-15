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Индустриальный Сберегательный Банк, лицензия №3175

Санкт-Петербургский филиал АО КБ «ИС Банк"

Курсы обмена

Название Сумма Покупка Продажа Время обновления
Доллар США от 1 66,55 67,05 15.02.2019 13:13
Евро от 1 75,10 75,80 15.02.2019 13:13
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.

Услуги и комиссии

Нет комиссий

Контактная информация

Показать телефон +7 812 600-24-03
Санкт-Петербург, Большой проспект Васильевского острова, 18
5 мин. пешком от ст. м. "Василеостровская", в здании "ТЦ "Андреевский". Вход с 6 линии ВО (угол Бугского пер.)
Василеостровская, Спортивная, Адмиралтейская

Режим работы

пн — пт:
10:00—19:00
сб, вс:
выходной

Дополнительная информация

Пункт обмена СКВ находится в Отделении Банка, расположенном в здании Андреевского торгового двора со стороны пересечения 6-ой линии ВО и Бугского переулка. Операции по обмену производятся по предъявлению клиентом документа, удостоверяющего личность. Отдельная кабина. Комиссий нет. Публикуемые курсы действуют при обмене более 1 000 долларов США/Евро, не являются публичной офертой и могут изменяться в течении дня.

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