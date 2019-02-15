Дополнительная информация

Пункт обмена СКВ находится в Отделении Банка, расположенном в здании Андреевского торгового двора со стороны пересечения 6-ой линии ВО и Бугского переулка. Операции по обмену производятся по предъявлению клиентом документа, удостоверяющего личность. Отдельная кабина. Комиссий нет. Публикуемые курсы действуют при обмене более 1 000 долларов США/Евро, не являются публичной офертой и могут изменяться в течении дня.