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Заубер Банк, лицензия №1614

Заубер Банк - ОКВКУ №7 «Парк Победы»

Курсы обмена

Название Сумма Покупка Продажа Время обновления
Доллар США от 1 66,31 66,74 15.02.2019 13:31
от 500 66,31 66,74
Евро от 1 74,96 75,44 15.02.2019 13:31
от 500 74,96 75,44
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.

Услуги и комиссии

Нет комиссий

Контактная информация

Показать телефон +7 812 647-06-06, +7 812 640-07-02, +7 812 640-07-04
Санкт-Петербург, Московский проспект, 167
Парк Победы, Московская, Электросила

Режим работы

09:30—20:30
39 176