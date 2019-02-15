Заубер Банк, лицензия №1614
Парк Победы, Московская, Электросила
Заубер Банк - ОКВКУ №7 «Парк Победы»
Курсы обмена
|Название
|Сумма
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|Доллар США
|от 1
|66,31
|66,74
|15.02.2019 13:31
|от 500
|66,31
|66,74
|Евро
|от 1
|74,96
|75,44
|15.02.2019 13:31
|от 500
|74,96
|75,44
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.
Услуги и комиссии
Нет комиссий
Контактная информация
Показать телефон +7 812 647-06-06, +7 812 640-07-02, +7 812 640-07-04
Санкт-Петербург, Московский проспект, 167
Режим работы
09:30—20:30
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