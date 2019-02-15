Дополнительная информация

Курс действует при наличии денежных средств в кассе (уточняйте наличие по телефону).При отсутствии требуемой суммы, переадресуем вас в другой офис.Для сумм от 10 тыс. долл. или евро возможна фиксация заказа на час.перерыв в кассе: 14:00-15:00