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Таврический, лицензия №2304

Таврический - ОКВКУ “Гражданский”

Курсы обмена

Название Сумма Покупка Продажа Время обновления
Доллар США от 1 66,30 66,90 15.02.2019 13:13
от 10 000 66,35 66,85
Евро от 1 74,85 75,50 15.02.2019 13:13
от 10 000 74,90 75,45
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.

Услуги и комиссии

О комиссиях нет информации

Контактная информация

Показать телефон +7 812 329-06-64
195265, г. Санкт-Петербург, Гражданский пр., д.111, литера А, пом.1Н
Операционная касса в помещении АО "Петроэлектросбыт"
Гражданский проспект, Академическая, Девяткино

Режим работы

пн — пт:
09:45—18:00
13:00—14:00
сб, вс:
выходной

Дополнительная информация

Курс действует при наличии денежных средств в кассе (уточняйте наличие по телефону).При отсутствии требуемой суммы, переадресуем вас в другой офис.Для сумм от 10 тыс. долл. или евро возможна фиксация заказа на час.перерыв: 13:00-14:00

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