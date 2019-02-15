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Таврический, лицензия №2304

Таврический - ОКВКУ “Комендантский проспект”

Курсы обмена

Название Сумма Покупка Продажа Время обновления
Доллар США от 1 66,40 67,00 15.02.2019 13:31
от 10 000 66,45 66,95
Евро от 1 74,90 75,55 15.02.2019 13:31
от 10 000 74,95 75,50
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.

Услуги и комиссии

О комиссиях нет информации

Контактная информация

Показать телефон +7 812 307-49-15
197373, г. Санкт-Петербург, ул. Планерная, д.47, к. 1, литера А
Операционная касса в помещении АО "Петроэлектросбыт"
Комендантский проспект, Старая Деревня, Беговая

Режим работы

пн — пт:
09:45—18:00
13:00—14:00
сб, вс:
выходной

Дополнительная информация

Курс действует при наличии денежных средств в кассе (уточняйте наличие по телефону).При отсутствии требуемой суммы, переадресуем вас в другой офис.Для сумм от 10 тыс. долл. или евро возможна фиксация заказа на час.перерыв: 13:00-14:00

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