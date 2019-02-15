Таврический, лицензия №2304
Таврический - ОО Кингисеппский
Курсы обмена
|Название
|Сумма
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|Доллар США
|от 1
|66,30
|66,90
|15.02.2019 13:15
|от 10 000
|66,35
|66,85
|Евро
|от 1
|74,85
|75,50
|15.02.2019 13:15
|от 10 000
|74,90
|75,45
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.
Услуги и комиссии
О комиссиях нет информации
Контактная информация
Показать телефон +7 81375 25-659
188480, Ленинградская обл., г.Кингисепп, ул.Большая Советская, д.41
Режим работы
пн — пт:
09:00—18:00
13:00—14:00
сб, вс:
выходной
Дополнительная информация
Курс действует при наличии денежных средств в кассе (уточняйте наличие по телефону).При отсутствии требуемой суммы, переадресуем вас в другой офис.Для сумм от 10 тыс. долл. или евро возможна фиксация заказа на час.перерыв: 13:00-14:00
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