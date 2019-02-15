Фора-Банк, лицензия №1885
Фора-Банк - ОКВКУ "№ 1"
Курсы обмена
|Название
|Сумма
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|Доллар США
|от 1
|66,35
|67,04
|15.02.2019 13:15
|Евро
|от 1
|74,85
|75,64
|15.02.2019 13:15
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.
Услуги и комиссии
О комиссиях нет информации
Контактная информация
Показать телефон +7 4932 558-132, +7 4932 558 -133
Иваново, улица Богдана Хмельницкого, 36
Режим работы
09:00—19:00
11:30—12:00
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