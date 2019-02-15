Индустриальный Сберегательный Банк, лицензия №3175
"Сочинский" ККО АО КБ Индустриальный Сберегательный Банк
Курсы обмена
|Название
|Сумма
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|Доллар США
|от 1
|66,35
|67,05
|15.02.2019 12:24
|Евро
|от 1
|75,05
|76,00
|15.02.2019 12:24
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.
Услуги и комиссии
Нет комиссий
Контактная информация
Показать телефон +7 862 448-38-38, +7 862 264-32-20
Краснодарский край, Сочи, микрорайон Центральный, улица Островского, 23
Режим работы
пн, вт, ср, чт:
09:30—17:00
пт:
09:30—16:00
сб, вс:
выходной
2 005