Курсы обмена

Название Сумма Покупка Продажа Время обновления Доллар США от 1 66,35 67,05 15.02.2019 12:24 Евро от 1 75,05 76,00 15.02.2019 12:24

Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.