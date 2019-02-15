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Индустриальный Сберегательный Банк, лицензия №3175

"Сочинский" ККО АО КБ Индустриальный Сберегательный Банк

Курсы обмена

Название Сумма Покупка Продажа Время обновления
Доллар США от 1 66,35 67,05 15.02.2019 12:24
Евро от 1 75,05 76,00 15.02.2019 12:24
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.

Услуги и комиссии

Нет комиссий

Контактная информация

Показать телефон +7 862 448-38-38, +7 862 264-32-20
Краснодарский край, Сочи, микрорайон Центральный, улица Островского, 23

Режим работы

пн, вт, ср, чт:
09:30—17:00
пт:
09:30—16:00
сб, вс:
выходной
2 005