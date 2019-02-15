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Внешфинбанк, лицензия №3173

Внешфинбанк - ДО "Московский"

Курсы обмена

Название Сумма Покупка Продажа Время обновления
Доллар США от 1 66,40 66,85 15.02.2019 13:16
Евро от 1 75,00 75,40 15.02.2019 13:16
Китайский юань
за 10 ед. валюты
от 1 96,00 101,00 15.02.2019 13:16
Фунт стерлингов Соединенного королевства от 1 85,00 86,20 15.02.2019 13:16
Швейцарский франк от 1 65,90 67,00 15.02.2019 13:16
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.

Услуги и комиссии

Нет комиссий

Контактная информация

Показать телефон +7 495 256-80-20 доб. 1241
Москва, улица Земляной Вал д.34с3А
Чкаловская, Курская, Курская

Режим работы

пн — пт, сб:
09:30—21:00
14:00—15:00
вс:
выходной
81 230