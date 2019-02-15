Внешфинбанк, лицензия №3173
Чкаловская, Курская, Курская
Внешфинбанк - ДО "Московский"
Курсы обмена
|Название
|Сумма
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|Доллар США
|от 1
|66,40
|66,85
|15.02.2019 13:16
|Евро
|от 1
|75,00
|75,40
|15.02.2019 13:16
|
Китайский юань
за 10 ед. валюты
|от 1
|96,00
|101,00
|15.02.2019 13:16
|Фунт стерлингов Соединенного королевства
|от 1
|85,00
|86,20
|15.02.2019 13:16
|Швейцарский франк
|от 1
|65,90
|67,00
|15.02.2019 13:16
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.
Услуги и комиссии
Нет комиссий
Контактная информация
Показать телефон +7 495 256-80-20 доб. 1241
Москва, улица Земляной Вал д.34с3А
Режим работы
пн — пт, сб:
09:30—21:00
14:00—15:00
вс:
выходной
81 230