Курсы обмена

Название Сумма Покупка Продажа Время обновления Доллар США от 1 66,36 66,84 15.02.2019 13:15 от 500 66,36 66,84 Евро от 1 75,11 75,69 15.02.2019 13:15 от 500 75,11 75,69

Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.