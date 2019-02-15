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ББР Банк, лицензия №2929

Филиал ББР Банка (АО), г.Красноярск

Курсы обмена

Название Сумма Покупка Продажа Время обновления
Доллар США от 1 66,10 67,25 15.02.2019 13:20
Евро от 1 74,60 75,75 15.02.2019 13:20
Китайский юань
за 10 ед. валюты
от 1 98,00 99,30 15.02.2019 13:20
Фунт стерлингов Соединенного королевства от 1 84,70 85,90 15.02.2019 13:20
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.

Услуги и комиссии

Нет комиссий

Контактная информация

Показать телефон +7 391 219-99-73, 8 800 2204-000
660049, г. Красноярск, ул. Марковского, д.45

Режим работы

пн — пт:
09:30—19:00
сб:
10:00—16:00
вс:
выходной
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