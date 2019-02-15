Курсы обмена

Название Сумма Покупка Продажа Время обновления Доллар США от 1 66,10 67,25 15.02.2019 13:20 Евро от 1 74,60 75,75 15.02.2019 13:20 Китайский юань за 10 ед. валюты от 1 98,00 99,30 15.02.2019 13:20 Фунт стерлингов Соединенного королевства от 1 84,70 85,90 15.02.2019 13:20

Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.