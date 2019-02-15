ББР Банк, лицензия №2929
Филиал ББР Банка (АО), г.Красноярск
Курсы обмена
|Название
|Сумма
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|Доллар США
|от 1
|66,10
|67,25
|15.02.2019 13:20
|Евро
|от 1
|74,60
|75,75
|15.02.2019 13:20
|
Китайский юань
за 10 ед. валюты
|от 1
|98,00
|99,30
|15.02.2019 13:20
|Фунт стерлингов Соединенного королевства
|от 1
|84,70
|85,90
|15.02.2019 13:20
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.
Услуги и комиссии
Нет комиссий
Контактная информация
Показать телефон +7 391 219-99-73, 8 800 2204-000
660049, г. Красноярск, ул. Марковского, д.45
Режим работы
пн — пт:
09:30—19:00
сб:
10:00—16:00
вс:
выходной
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