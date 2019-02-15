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Совкомбанк, лицензия №963

ОО "РЦ «Санкт-Петербург»" Ф-ла «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»

Курсы обмена

Название Сумма Покупка Продажа Время обновления
Доллар США от 1 66,40 67,20 15.02.2019 13:16
Евро от 1 74,90 75,70 15.02.2019 13:16
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.

Услуги и комиссии

Нет комиссий

Контактная информация

Показать телефон 8 800 5004-541
197198, Санкт-Петербург, Малый пр-т Петроградской Стороны, д.7а, литер А
Спортивная, Чкаловская, Василеостровская

Режим работы

пн:
09:30—17:00
вт:
09:30—17:00
ср:
09:30—17:00
чт:
09:30—17:00
пт:
09:30—16:00
сб:
выходной
вс:
выходной

Дополнительная информация

При операциях от 40 000 руб. необходим паспорт гражданина РФ

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