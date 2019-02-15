Совкомбанк, лицензия №963
Ленинский проспект, станция Площадь Гагарина, Воробьёвы горы
ЦО Филиала "Корпоративный" ПАО"Совкомбанк"
Курсы обмена
|Название
|Сумма
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|Доллар США
|от 1
|66,40
|67,20
|15.02.2019 13:16
|Евро
|от 1
|74,90
|75,70
|15.02.2019 13:16
|
Китайский юань
за 10 ед. валюты
|от 1
|95,00
|100,00
|15.02.2019 13:16
|Фунт стерлингов Соединенного королевства
|от 1
|84,50
|86,50
|15.02.2019 13:16
|Швейцарский франк
|от 1
|65,50
|67,50
|15.02.2019 13:16
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.
Услуги и комиссии
Нет комиссий
Контактная информация
Показать телефон 8 800 5004-541
119991, г. Москва, ул. Вавилова, д. 24
Режим работы
пн:
09:00—20:00
вт:
09:00—20:00
ср:
09:00—20:00
чт:
09:00—20:00
пт:
09:00—20:00
сб:
выходной
вс:
выходной
Дополнительная информация
При операциях от 40 000 руб. необходим паспорт гражданина РФ
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