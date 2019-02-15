Курсы обмена

Название Сумма Покупка Продажа Время обновления Доллар США от 1 66,40 67,20 15.02.2019 13:16 Евро от 1 74,90 75,70 15.02.2019 13:16 Китайский юань за 10 ед. валюты от 1 95,00 100,00 15.02.2019 13:16 Фунт стерлингов Соединенного королевства от 1 84,50 86,50 15.02.2019 13:16 Швейцарский франк от 1 65,50 67,50 15.02.2019 13:16

Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.