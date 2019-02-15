Совкомбанк, лицензия №963
Таганская, Чкаловская, Марксистская
ДО «Таганское» Ф-ла «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»
Курсы обмена
|Название
|Сумма
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|Доллар США
|от 1
|66,40
|67,20
|15.02.2019 13:16
|Евро
|от 1
|74,90
|75,70
|15.02.2019 13:16
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.
Услуги и комиссии
Нет комиссий
Контактная информация
Показать телефон 8 800 5004-541
109240, Москва, ул. Земляной Вал, д. 52/16, стр. 1
Режим работы
пн:
09:00—17:30
вт:
09:00—17:30
ср:
09:00—17:30
чт:
09:00—17:30
пт:
09:00—16:30
сб:
выходной
вс:
выходной
Дополнительная информация
При операциях от 40 000 руб. необходим паспорт гражданина РФ
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