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Совкомбанк, лицензия №963

ДО «Красносельское» Ф-ла «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»

Курсы обмена

Название Сумма Покупка Продажа Время обновления
Доллар США от 1 66,40 67,20 15.02.2019 13:18
Евро от 1 74,90 75,70 15.02.2019 13:18
Китайский юань
за 10 ед. валюты
от 1 95,00 100,00 15.02.2019 13:18
Фунт стерлингов Соединенного королевства от 1 84,50 86,50 15.02.2019 13:18
Швейцарский франк от 1 65,50 67,50 15.02.2019 13:18
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.

Услуги и комиссии

Нет комиссий

Контактная информация

Показать телефон 8 800 5004-541
107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 3Г
Красносельская, Сокольники, Комсомольская

Режим работы

пн:
09:00—20:00
вт:
09:00—20:00
ср:
09:00—20:00
чт:
09:00—20:00
пт:
09:00—20:00
сб:
10:00—17:00
вс:
круглосуточно

Дополнительная информация

При операциях от 40 000 руб. необходим паспорт гражданина РФ

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