Совкомбанк, лицензия №963
Красносельская, Сокольники, Комсомольская
ДО «Красносельское» Ф-ла «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»
Курсы обмена
|Название
|Сумма
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|Доллар США
|от 1
|66,40
|67,20
|15.02.2019 13:18
|Евро
|от 1
|74,90
|75,70
|15.02.2019 13:18
|
Китайский юань
за 10 ед. валюты
|от 1
|95,00
|100,00
|15.02.2019 13:18
|Фунт стерлингов Соединенного королевства
|от 1
|84,50
|86,50
|15.02.2019 13:18
|Швейцарский франк
|от 1
|65,50
|67,50
|15.02.2019 13:18
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.
Услуги и комиссии
Нет комиссий
Контактная информация
Показать телефон 8 800 5004-541
107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 3Г
Режим работы
пн:
09:00—20:00
вт:
09:00—20:00
ср:
09:00—20:00
чт:
09:00—20:00
пт:
09:00—20:00
сб:
10:00—17:00
вс:
круглосуточно
Дополнительная информация
При операциях от 40 000 руб. необходим паспорт гражданина РФ
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