НС Банк, лицензия №3124
Владимирская, Достоевская, Лиговский проспект
НС Банк -Операционный офис "Петербургский"
Курсы обмена
|Название
|Сумма
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|Доллар США
|от 1
|66,39
|66,93
|15.02.2019 13:17
|Евро
|от 1
|74,94
|75,48
|15.02.2019 13:17
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.
Услуги и комиссии
Нет комиссий
Контактная информация
Показать телефон 8-800-555-43-24
191002, г.Санкт-Петербург, Свечной переулок, д. 2/12, литера А, помещение 9-Н
Режим работы
пн — пт, сб:
09:00—21:00
вс:
10:00—19:00
Дополнительная информация
Фиксация курса через сайт: https://nsbank-exchange.ru/ от 500 ед.
28 870