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НС Банк, лицензия №3124

НС Банк -Операционный офис "Петербургский"

Курсы обмена

Название Сумма Покупка Продажа Время обновления
Доллар США от 1 66,39 66,93 15.02.2019 13:17
Евро от 1 74,94 75,48 15.02.2019 13:17
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.

Услуги и комиссии

Нет комиссий

Контактная информация

Показать телефон 8-800-555-43-24
191002, г.Санкт-Петербург, Свечной переулок, д. 2/12, литера А, помещение 9-Н
Владимирская, Достоевская, Лиговский проспект

Режим работы

пн — пт, сб:
09:00—21:00
вс:
10:00—19:00

Дополнительная информация

Фиксация курса через сайт: https://nsbank-exchange.ru/ от 500 ед.

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