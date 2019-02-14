Зенит Сочи, лицензия №232
Зенит Сочи - Краснодар
Курсы обмена
|Название
|Сумма
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|Доллар США
|от 1
|66,60
|67,30
|14.02.2019 17:33
|Евро
|от 1
|75,10
|75,90
|14.02.2019 17:33
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.
Услуги и комиссии
Нет комиссий
Контактная информация
Показать телефон +7 861 992-49-05, +7 861 992-49-01
ул. Им. Дзержинского, 93/2, Краснодар, Краснодарский край, Россия
Режим работы
пн — пт:
09:00—20:00
сб, вс:
выходной
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