Курсы обмена

Название Сумма Покупка Продажа Время обновления Доллар США от 1 66,60 67,30 14.02.2019 17:33 Евро от 1 75,10 75,90 14.02.2019 17:33

Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.