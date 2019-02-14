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Зенит Сочи, лицензия №232

Зенит Сочи - Краснодар

Курсы обмена

Название Сумма Покупка Продажа Время обновления
Доллар США от 1 66,60 67,30 14.02.2019 17:33
Евро от 1 75,10 75,90 14.02.2019 17:33
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.

Услуги и комиссии

Нет комиссий

Контактная информация

Показать телефон +7 861 992-49-05, +7 861 992-49-01
ул. Им. Дзержинского, 93/2, Краснодар, Краснодарский край, Россия

Режим работы

пн — пт:
09:00—20:00
сб, вс:
выходной
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