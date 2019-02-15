Финам Банк, лицензия №2799
ККО АО «Банк ФИНАМ» г.Набережные Челны
Курсы обмена
|Название
|Сумма
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|Доллар США
|от 1
|62,08
|66,80
|15.02.2019 12:39
|Евро
|от 1
|70,08
|75,40
|15.02.2019 12:39
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.
Услуги и комиссии
О комиссиях нет информации
Контактная информация
Показать телефон 8 8552 760-515, +7 902 718-05-15, +7 908 341-59-90
Республика Татарстан, городской округ Набережные Челны пр-т Сююмбике д.21/33 (к-с 41/04)
Режим работы
пн — пт:
10:00—18:00
сб, вс:
выходной
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