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Финам Банк, лицензия №2799

ККО АО «Банк ФИНАМ» г.Набережные Челны

Курсы обмена

Название Сумма Покупка Продажа Время обновления
Доллар США от 1 62,08 66,80 15.02.2019 12:39
Евро от 1 70,08 75,40 15.02.2019 12:39
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.

Услуги и комиссии

О комиссиях нет информации

Контактная информация

Показать телефон 8 8552 760-515, +7 902 718-05-15, +7 908 341-59-90
Республика Татарстан, городской округ Набережные Челны пр-т Сююмбике д.21/33 (к-с 41/04)

Режим работы

пн — пт:
10:00—18:00
сб, вс:
выходной
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