Финам Банк, лицензия №2799
Банк ФИНАМ -ККО г. Пятигорск
Курсы обмена
|Название
|Сумма
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|Доллар США
|от 1
|66,17
|67,17
|15.02.2019 10:30
|Евро
|от 1
|74,73
|75,73
|15.02.2019 10:30
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.
Услуги и комиссии
Нет комиссий
Контактная информация
Показать телефон +7 8793 307-097
Ставропольский край, Пятигорск, проспект Калинина, 74А
Режим работы
пн — пт:
10:00—18:30
13:00—14:00
сб, вс:
выходной
305