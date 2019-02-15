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Финам Банк, лицензия №2799

Банк ФИНАМ -ККО г. Пятигорск

Курсы обмена

Название Сумма Покупка Продажа Время обновления
Доллар США от 1 66,17 67,17 15.02.2019 10:30
Евро от 1 74,73 75,73 15.02.2019 10:30
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.

Услуги и комиссии

Нет комиссий

Контактная информация

Показать телефон +7 8793 307-097
Ставропольский край, Пятигорск, проспект Калинина, 74А

Режим работы

пн — пт:
10:00—18:30
13:00—14:00
сб, вс:
выходной
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