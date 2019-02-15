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Финам Банк, лицензия №2799

Кредитно-кассовый офис в г. Тюмень

Курсы обмена

Название Сумма Покупка Продажа Время обновления
Доллар США от 1 66,62 66,84 15.02.2019 13:18
Евро от 1 75,17 75,35 15.02.2019 13:18
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.

Услуги и комиссии

Нет комиссий

Контактная информация

Показать телефон +7 3452 640-055
625003, г. Тюмень, ул. Республики, д. 14, корп. 7

Режим работы

пн — пт:
10:00—19:00
14:00—15:00
сб, вс:
выходной
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