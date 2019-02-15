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Финам Банк, лицензия №2799

АО "Инвестиционный Банк "Финам" ККО в г. Волгоград

Курсы обмена

Название Сумма Покупка Продажа Время обновления
Доллар США от 1 62,00 66,88 15.02.2019 10:39
Евро от 1 75,03 75,45 15.02.2019 10:39
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.

Услуги и комиссии

О комиссиях нет информации

Контактная информация

Показать телефон +7 8442 532-255, +7 925 758-35-15, *1945 (доб. 3757)
Волгоград, проспект имени В.И. Ленина, 29

Режим работы

11:00—19:00
14:00—15:00
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