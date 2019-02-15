Финам Банк, лицензия №2799
АО "Инвестиционный Банк "Финам" ККО в г. Волгоград
Курсы обмена
|Название
|Сумма
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|Доллар США
|от 1
|62,00
|66,88
|15.02.2019 10:39
|Евро
|от 1
|75,03
|75,45
|15.02.2019 10:39
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.
Услуги и комиссии
О комиссиях нет информации
Контактная информация
Показать телефон +7 8442 532-255, +7 925 758-35-15, *1945 (доб. 3757)
Волгоград, проспект имени В.И. Ленина, 29
Режим работы
11:00—19:00
14:00—15:00
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