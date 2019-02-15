Финам Банк, лицензия №2799
АО "Банк Финам" ККО г.Омск
Курсы обмена
|Название
|Сумма
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|Доллар США
|от 1
|66,61
|66,79
|15.02.2019 13:17
|Евро
|от 1
|75,16
|75,39
|15.02.2019 13:17
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.
Услуги и комиссии
Нет комиссий
Контактная информация
Показать телефон +7 3812 917-918
Омск, улица Маршала Жукова, 6
Режим работы
пн — пт:
10:00—19:00
13:00—14:00
сб, вс:
выходной
4 848