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Финам Банк, лицензия №2799

АО "Банк Финам" ККО г.Омск

Курсы обмена

Название Сумма Покупка Продажа Время обновления
Доллар США от 1 66,61 66,79 15.02.2019 13:17
Евро от 1 75,16 75,39 15.02.2019 13:17
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.

Услуги и комиссии

Нет комиссий

Контактная информация

Показать телефон +7 3812 917-918
Омск, улица Маршала Жукова, 6

Режим работы

пн — пт:
10:00—19:00
13:00—14:00
сб, вс:
выходной
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