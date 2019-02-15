Финам Банк, лицензия №2799
ККО АО «Банк Финам» г. Петропавловск-Камчатский
Курсы обмена
|Название
|Сумма
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|Доллар США
|от 1
|66,63
|66,84
|15.02.2019 13:33
|Евро
|от 1
|75,23
|76,50
|15.02.2019 13:33
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.
Услуги и комиссии
О комиссиях нет информации
Контактная информация
Показать телефон +7 4152 297-000
Камчатский край, Петропавловск-Камчатский, проспект Победы, 20
Режим работы
пн — пт:
11:30—20:30
16:00—17:00
сб, вс:
выходной
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