Курсы обмена

Название Сумма Покупка Продажа Время обновления Доллар США от 1 66,63 66,84 15.02.2019 13:33 Евро от 1 75,23 76,50 15.02.2019 13:33

Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.