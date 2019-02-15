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Финам Банк, лицензия №2799

ККО АО «Банк Финам» г. Петропавловск-Камчатский

Курсы обмена

Название Сумма Покупка Продажа Время обновления
Доллар США от 1 66,63 66,84 15.02.2019 13:33
Евро от 1 75,23 76,50 15.02.2019 13:33
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.

Услуги и комиссии

О комиссиях нет информации

Контактная информация

Показать телефон +7 4152 297-000
Камчатский край, Петропавловск-Камчатский, проспект Победы, 20

Режим работы

пн — пт:
11:30—20:30
16:00—17:00
сб, вс:
выходной
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