Финам Банк, лицензия №2799
Финам Банк
Курсы обмена
|Название
|Сумма
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|Доллар США
|от 1
|66,52
|66,88
|15.02.2019 13:18
|Евро
|от 1
|75,02
|76,80
|15.02.2019 13:18
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.
Услуги и комиссии
Нет комиссий
Контактная информация
Показать телефон +7 3843 328-327
Новокузнецк, пр-кт Дружбы 62
вход со стороны пр-кта Дружбы
Режим работы
пн — пт:
10:00—19:00
13:00—13:30
сб, вс:
выходной
Дополнительная информация
Обеденный перерыв: 13:00-13:30, 17:00-17:30
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