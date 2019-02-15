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Финам Банк, лицензия №2799

Финам Банк

Курсы обмена

Название Сумма Покупка Продажа Время обновления
Доллар США от 1 66,52 66,88 15.02.2019 13:18
Евро от 1 75,02 76,80 15.02.2019 13:18
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.

Услуги и комиссии

Нет комиссий

Контактная информация

Показать телефон +7 3843 328-327
Новокузнецк, пр-кт Дружбы 62
вход со стороны пр-кта Дружбы

Режим работы

пн — пт:
10:00—19:00
13:00—13:30
сб, вс:
выходной

Дополнительная информация

Обеденный перерыв: 13:00-13:30, 17:00-17:30

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