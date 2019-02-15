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Финам Банк, лицензия №2799

Банк Финам

Курсы обмена

Название Сумма Покупка Продажа Время обновления
Доллар США от 1 66,45 66,99 15.02.2019 11:22
Евро от 1 75,00 75,50 15.02.2019 11:22
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.

Услуги и комиссии

Нет комиссий

Контактная информация

Показать телефон +7 493 241-75-53
г. Иваново, ул. Марии Рябининой, д. 5

Режим работы

пн — пт:
10:00—18:00
12:00—13:00
сб, вс:
выходной
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