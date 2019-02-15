Заубер Банк, лицензия №1614
Белорусская, Белорусская, Менделеевская
Заубер Банк - ОКВКУ №10 «Белорусская»
Курсы обмена
|Название
|Сумма
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|Доллар США
|от 1
|66,31
|66,79
|15.02.2019 13:19
|от 500
|66,31
|66,79
|Евро
|от 1
|75,11
|75,69
|15.02.2019 13:19
|от 500
|75,11
|75,69
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.
Услуги и комиссии
Нет комиссий
Контактная информация
Показать телефон +7 495 647-06-06, +7 495 640-07-02, +7 495 640-07-04
125040, Москва, Ленинградский проспект, д.1
Режим работы
09:30—20:30
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