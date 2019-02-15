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Ак Барс, лицензия №2590

Ак Барс - ОО "Всеволожский"

Курсы обмена

Название Сумма Покупка Продажа Время обновления
Доллар США от 1 66,13 67,00 15.02.2019 13:18
Евро от 1 74,65 75,52 15.02.2019 13:18
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.

Услуги и комиссии

О комиссиях нет информации

Контактная информация

Показать телефон 8800 2005-303
188643, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14
Девяткино, Гражданский проспект, Академическая

Режим работы

пн — пт:
09:30—17:30
сб, вс:
выходной
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