Ак Барс, лицензия №2590
Девяткино, Гражданский проспект, Академическая
Ак Барс - ОО "Всеволожский"
Курсы обмена
|Название
|Сумма
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|Доллар США
|от 1
|66,13
|67,00
|15.02.2019 13:18
|Евро
|от 1
|74,65
|75,52
|15.02.2019 13:18
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.
Услуги и комиссии
О комиссиях нет информации
Контактная информация
Показать телефон 8800 2005-303
188643, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14
Режим работы
пн — пт:
09:30—17:30
сб, вс:
выходной
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