Финам Банк, лицензия №2799
Финам Банк - ККО в г. Магнитогорск
Курсы обмена
|Название
|Сумма
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|Доллар США
|от 1
|66,56
|66,90
|15.02.2019 13:18
|Евро
|от 1
|75,16
|75,51
|15.02.2019 13:18
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.
Услуги и комиссии
Нет комиссий
Контактная информация
Показать телефон +7 3519 381-818
пр. Ленина, дом 15
Режим работы
пн — пт:
10:00—19:00
сб, вс:
выходной
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